Директора рязанской школы-интерната подозревают в мошенничестве

Директора одной из рязанских школ-интернатов подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, в 2020 году директор предложила четырем своим сотрудникам, которые хотели уволиться, сохранить статус работника без фактического выполнения обязанностей. Также она попросила отдать ей банковские карты, на которые начисляли зарплату. Деньги, по рассказам директора, должны были пойти на нужды школы.

«Сотрудники образовательной организации согласились, и директор школы-интерната с сентября 2020 года по ноябрь 2023 года получала и распоряжалась по собственному усмотрению денежными средствами, начисленными в качестве заработной платы фактически не работающим сотрудникам школы. Кроме того, подозреваемая неоднократно премировала указанных сотрудников, внося в приказы о премировании заведомо ложные сведения», — рассказали в СК.

Таким образом, директор школы-интерната похитила почти пять миллионов рублей.

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).