Конкурс на должность главы фонда капремонта Рязанской области пройдет в декабре
Приказ подписал глава ведомства Артем Уворвихвост.
Стала известна дата первого этапа конкурса на должность главы фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области. Информацию опубликовала пресс-служба Министерства ТЭК и ЖКХ региона.
Приказ подписал глава ведомства Артем Уворвихвост.
Конкурс пройдет 12 декабря. Документы от соискателей должности будут принимать с 2 по 10 декабря.
Напомним, предыдущего главу фонда Виталия Дубровина уволил Павел Малков в августе 2023 года.