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«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей
Отмечается, что такие автомобили не указаны в перечне брендов, разрешенных к параллельному импорту.

В России ожидается подорожание электромобилей и гибридных машин из-за изменения правил сертификации, Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на представителей бизнеса.

Отмечается, что такие автомобили не указаны в перечне брендов, разрешенных к параллельному импорту.

Повышение цен будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Также сократится количество покупателей, готовых приобрести импортные электромобили или гибриды.

Ужесточение правил ввоза не только негативно отразится на стоимости для конечных потребителей, но и вырастет количество «серых» схем.