В полиции предупредили рязанцев о восьми ключевых фразах мошенников
Рязанцев предупредили о восьми ключевых фразах, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
Рязанцев предупредили о восьми ключевых фразах, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.
Одна из самых популярных фраз злоумышленников — о том, что абоненту оформлена заявка на кредит. Не стоит продолжать разговор, чтобы не сказать лишнее и помочь мошенникам похитить деньги.
Также часто мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Настоящие банковские работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо операций.
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