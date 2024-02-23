В полиции предупредили рязанцев о восьми ключевых фразах мошенников

Рязанцев предупредили о восьми ключевых фразах, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Рязанцев предупредили о восьми ключевых фразах, которые чаще всего используют телефонные мошенники. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Одна из самых популярных фраз злоумышленников — о том, что абоненту оформлена заявка на кредит. Не стоит продолжать разговор, чтобы не сказать лишнее и помочь мошенникам похитить деньги.

Также часто мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Настоящие банковские работники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо операций.