В Перми при столкновении грузовика и легковушки пострадали пять человек

В Перми по дороге в микрорайон «Гайва» столкнулись иномарка и большегруз. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское чтиво».

«Страшное ДТП в сторону „Гайвы“. На дороге лежит женщина, жива она или нет — неизвестно», — написали в посте.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что по предварительным данным в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

На месте работают медики.