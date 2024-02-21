В Норильске мужчина-инвалид умер в машине такси

Житель Норильска с инвалидностью скончался в салоне такси по дороге в больницу. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Красноярском крае возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что о случившемся стало известно из сообщений в соцсетях.

По данным изданий, первый водитель отказался везти мужчину, поэтому инвалид был вынужден заказать машину повторно.

Бастрыкин в свою очередь поручил возбудить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нарушение прав инвалида и представить доклад о ходе расследования.