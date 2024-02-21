В Госдуме предложили создать программу туристического кэшбека для многодетных семей

Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20% - при наличии двух детей в семье до 100% - шести и более детей.

Многодетным семьям предлагают дать туристический кешбэк в стопроцентном размере. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщили « Известия ».

"Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20% - при наличии двух детей в семье до 100% - при наличии шести и более детей, но не более 100 тысяч рублей на одну семью", — говорится в обращении.

В документе отмечается, что во избежание злоупотреблений в программе смогут принимать участие семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в конкретном российском субъекте.