В Рязани в продаже появился уникальный формат малоэтажного жилья

В 2023 году спрос на загородную недвижимость показал существенный рост и стало известно, что около 50% покупателей приобретают дома для постоянного, а не сезонного проживания. Учитывая такую динамику, девелоперская компания «Мармакс» интегрировала и в городскую застройку интересное и новое направление — концепцию жилья в формате урбан-вилл, продажи которых стартовали совсем недавно.

Преимущества такого формата очевидны — он сочетает в себе комфорт загородной недвижимости в комбинации с полноценной и продуманной городской инфраструктурой. Более того, несмотря на центральное расположение, такая недвижимость гарантирует камерность и наличие собственного «зеленого пространства», создавая для резидентов атмосферу жизни на природе.

Учитывая, что урбан-виллы — совершенно новая практика на российском рынке недвижимости, в их строительстве используются инновационные и передовые технологии. При этом зачастую такие объекты дополняются и уникальными характеристиками в виде собственного палисадника, двухуровневыми квартирами, террасами, панорамным остеклением и многим другим.

При реализации таких объектов в составе жилых кварталов они получают и полноценное наполнение для максимально комфортной жизни — продуманное благоустройство с функциональными досуговыми зонами, систему безопасности, коммерческую и социальную инфраструктуру, подземный паркинг.

«Новый формат урбан-вилл мы интегрировали в резиденцию „Арт Кварталы“, которая находится в большом центре Рязани — недалеко от Театральной площади. Здесь будет представлено два формата вилл, что исключит доминирование монументального фронта застройки, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании „Мармакс“. — Одна из вилл будет предусматривать оригинальную форму окон и множество арок, другая — более светлая и минималистичная. Каждая из них рассчитана на небольшое количество квартир и выполнена в натуральных тонах — как внешне, так и внутренне».

Новый комплекс бизнес-класса Арт Кварталы находится в нескольких минутах от площади Театральной на улице Есенина. В проекте представлено два формата домов — урбан виллы с террасами и открытыми балконами, а также высокие дома с монументальным фронтом застройки и акцентными общественными площадями снаружи, которые станут доминантой квартала. Особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, рестораны и культурные пространства. В комплексе также появится соседский центр, где резиденты смогут общаться и интересно проводить время, организовывать праздники, поиграть в игровой зоне или спокойно поработать в зоне коворкинга.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.