В Рязани осудили 17 участников группы «автоподставщиков»

Сумма ущерба от их деятельности составила более двух с половиной миллионов рублей.

В Рязани осудили 17 участников группы «автоподставщиков». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2019 года по 2021 год двое рязанцев создали сплоченную организованную группу для хищения денежных средств страховых компаний под видом получения страховых выплат по договорам КАСКО и ОСАГО по инсценированным ими ДТП. Также они привлекли своих знакомых, имеющих дорогостоящие автомобили. Всего в этой схеме участвовали 17 человек.

Сумма ущерба от их деятельности составила более двух с половиной миллионов рублей.

Суд признал двоих организаторов виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, мужчин задержали еще в ноябре 2022 года.