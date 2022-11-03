В Рязани задержали банду мошенников

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).

В Рязани задержали банду мошенников. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Медиа.

Оперативники задержали десять местных жителей, подозреваемых в серийном мошенничестве с целью незаконного получения страховых выплат.

Следствие установило, что группу организовали двое рязанцев. Они разработали криминальную схему: среди родственников и знакомых находили тех, кто соглашался участвовать в подставных ДТП.

За оплату ремонта они предоставляли злоумышленникам свои автомобили, а иногда и сами играли роль виновников аварии. Вторым участником аварии обязательно была машина премиум-класса, мошенники покупали их по низкой цене с неисправностями для инсценировки. Далее разыгрывался сюжет, в котором машины с неработающими двигателями к запланированному месту ДТП доставляли на буксире.

Официальный представитель МДВ Ирина Волк рассказала, что после оформления документов об аварии иномарки снова продавали, а страховые выплаты в размере 240-400 тысяч рублей доставался фигурантам. Когда размер компенсации сообщников не устраивал, они обращались в суд.

Таким образом установили шесть фактов мошенничества со страховыми выплатами на общую сумму 1,8 млн рублей.

Также сообщается, что в доме участников преступной группы провели обыски. У них изъяли документы, электронные носители и другие предметы, необходимые следствию.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»).