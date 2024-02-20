В Рязани бывший судебный пристав забрал себе изъятый у должника автомобиль

Его оштрафовали.

В Рязани бывший судебный пристав забрал себе изъятый у должника автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В следкоме рассказали, что в период с ноября 2019 года по октябрь 2022 года пристав использовал для своих личных целей изъятый и обращенный в собственность государства автомобиль, изготовив поддельный документ о передаче указанного машины в территориальное управление Росимущества на распоряжение.

Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и ОСБ УФССП России по Рязанской области. Машину забрали.

Суда назначил ему наказание в виде штрафа. После вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о передаче изъятого автомобиля в собственность государства.