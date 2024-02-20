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В РГАТУ обсудили перспективы развитие отечественного картофелеводства

15 февраля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Отечественное картофелеводство», посвященная памяти русского агрария, селекционера картофеля Николая Яковлевича Никитинского.

«Хочу отметить важную прикладную составляющую научных разработок для профессионального сообщества отрасли. Это несомненно поможет отечественным селекционерам и аграриям добиться больших высот в развитии картофелеводства в России», — сказал ректор университета Александр Шемякин на открытии конференции.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина в своем приветственном слове отметила, что в современных условиях обеспечение стабильного функционирования картофелеводческого сектора имеет большую значимость, так как картофель является одной из важнейших продовольственных культур, формирующих стабильный и полноценный рацион питания граждан страны, и поэтому основное внимание должно быть уделено более тщательному сбору и сохранению уже выращенного урожая, что значительно эффективнее, чем увеличение валового сбора при огромных затратах труда на единицу продукции.

Участники конференции обсудили основные направления развития отечественной селекции и семеноводства картофеля, технико-технологического обеспечения современного производства картофеля, проблематику распространения конкурентных отечественных сортов в региональных условиях и другие вопросы, которые были рассмотрены уже на секциях «Селекция, семеноводство, технологии производства картофеля и овощей» и «Технические решения для картофелеводства».

Дополнением к научному мероприятию стали презентация книги ученого, селекционера картофеля Бориса Анисимова «55 лет в мире картофеля» и выставка картин «Картофельный бал» Григория Потоцкого и Любови Стройновой.

Завершая работу конференции, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха, профессор Российской академии наук Сергей Жевора подчеркнул, что благодаря совместной работе с научным сообществом Рязанского агротехнологического университета удалось организовать конференцию на высоком научно-практическом уровне.