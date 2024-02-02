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Подвижник рязанского спорта Олег Смирнов отмечает день рождения
В пятницу, 2 февраля, свой день рождения отмечает депутат рязанской городской думы, директор дворца спорта «Олимпийский» и хоккейного клуба «Рязань-ВДВ»., президент региональной федерации хоккея, основатель группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.

В пятницу, 2 февраля, свой день рождения отмечает депутат рязанской городской думы, директор дворца спорта «Олимпийский» и хоккейного клуба «Рязань-ВДВ»., президент региональной федерации хоккея, основатель группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Благодаря его созидательной энергии и организаторскому таланту массовый спорт в Рязанской области получил мощный импульс для динамичного развития. 12 лет назад по инициативе Смирнова было создано региональное представительство Ночной хоккейной лиги (НХЛ) На протяжении десяти сезонов подряд Рязанская область признается лучшей по количеству участников, качеству организации этого турнира, а регион носит почетный статус столицы любительского хоккея. Такой результат, на взгляд авторитетных спортивных экспертов, был достигнут во многом за счет неустанных усилий Олега Евгеньевича, признанных на федеральном уровне

В 2021 году. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За верность любительскому хоккею». А в феврале 2022 года региональных представитель НХЛ получил медаль имени Анатолия Тарасова «За развитие любительского хоккея» от олимпийского чемпиона Александра Якушева.

«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее — вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это!» — так охарактеризовал деятельность Смирнова президент Путин на гала-матче звезд НХЛ в мае 2021 года.

Олег Евгеньевич, являясь крупным бизнесменом и влиятельным меценатом, сторонится излишней публичности, прекрасно понимая, что добрые дела не требуют громкой огласки.

Редакция РЗН. инфо искренне поздравляет Олега Смирнова с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успешных проектов, новых побед на спортивных аренах и простого человеческого счастья!