В Кирове 65-летний преподаватель несколько лет домогался до десятилетних школьниц-близнецов

В Кирове 65-летний преподаватель несколько лет домогался до десятилетних школьниц-близнецов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, две сестры, которые занимались в лаборатории радиоспорта, рассказали родителям, что их педагог приставал к ним в аудитории центра технического творчества — в период с 2017 по 2020 год. На момент начала домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65. По словам школьниц, мужчина целовал их и трогал за разные места.

В данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Педагог ранее был награжден нагрудным знаком «Почетный радист РФ».