Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-5°
Втр, 20
-6°
Срд, 21
-3°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 647
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 660
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 856
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 579
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Кирове 65-летний преподаватель несколько лет домогался до десятилетних школьниц-близнецов

В Кирове 65-летний преподаватель несколько лет домогался до десятилетних школьниц-близнецов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, две сестры, которые занимались в лаборатории радиоспорта, рассказали родителям, что их педагог приставал к ним в аудитории центра технического творчества — в период с 2017 по 2020 год. На момент начала домогательств девочкам было по 10 лет, а преподавателю — 65. По словам школьниц, мужчина целовал их и трогал за разные места.

В данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Педагог ранее был награжден нагрудным знаком «Почетный радист РФ».