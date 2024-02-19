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Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro»

Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В ведомстве рассказали, что футбольная команда «Олимпиец» 2009 года рождения вышла в лидеры и продолжает участие в физкультурном мероприятии «MCL Pro» зима 2023/2024. Соревнования проходят под эгидой Московской федерации футбола.18 февраля в Москве прошел футбольный матч среди команд «Олимпиец» 2009 и «Чайка» 2009. Он завершился со счетом 5-1.

По итогам 8 тура команда из Рязани занимает 1 место в турнирной таблице.

Команда тренируется под руководством тренера-преподавателя Крапивина Павла Анатольевича в СШОР «Олимпиец», в составе команды:

  • Головлев Егор;
  • Митрохин Илья;
  • Карнюшин Егор;
  • Данилин Радислав;
  • Краснонос Тихон;
  • Мирошников Владимир;
  • Захаров Максим;
  • Гулямов Артем;
  • Яцковский Егор;
  • Мысин Артем;
  • Тарасов Илья;
  • Авдюхин Степан;
  • Кулавин Антон;
  • Шведов Иван;
  • Карушев Родион;
  • Концевой Матвей.

Отмечается, что следующий матч состоится 25 февраля.