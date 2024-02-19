Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro»
Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
В ведомстве рассказали, что футбольная команда «Олимпиец» 2009 года рождения вышла в лидеры и продолжает участие в физкультурном мероприятии «MCL Pro» зима 2023/2024. Соревнования проходят под эгидой Московской федерации футбола.18 февраля в Москве прошел футбольный матч среди команд «Олимпиец» 2009 и «Чайка» 2009. Он завершился со счетом 5-1.
По итогам 8 тура команда из Рязани занимает 1 место в турнирной таблице.
Команда тренируется под руководством тренера-преподавателя Крапивина Павла Анатольевича в СШОР «Олимпиец», в составе команды:
- Головлев Егор;
- Митрохин Илья;
- Карнюшин Егор;
- Данилин Радислав;
- Краснонос Тихон;
- Мирошников Владимир;
- Захаров Максим;
- Гулямов Артем;
- Яцковский Егор;
- Мысин Артем;
- Тарасов Илья;
- Авдюхин Степан;
- Кулавин Антон;
- Шведов Иван;
- Карушев Родион;
- Концевой Матвей.
Отмечается, что следующий матч состоится 25 февраля.