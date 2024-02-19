Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro»

Футбольная команда «Олимпиец» из Рязани вышла в лидеры соревнований «MCL Pro». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В ведомстве рассказали, что футбольная команда «Олимпиец» 2009 года рождения вышла в лидеры и продолжает участие в физкультурном мероприятии «MCL Pro» зима 2023/2024. Соревнования проходят под эгидой Московской федерации футбола.18 февраля в Москве прошел футбольный матч среди команд «Олимпиец» 2009 и «Чайка» 2009. Он завершился со счетом 5-1.

По итогам 8 тура команда из Рязани занимает 1 место в турнирной таблице.

Команда тренируется под руководством тренера-преподавателя Крапивина Павла Анатольевича в СШОР «Олимпиец», в составе команды:

Головлев Егор;

Митрохин Илья;

Карнюшин Егор;

Данилин Радислав;

Краснонос Тихон;

Мирошников Владимир;

Захаров Максим;

Гулямов Артем;

Яцковский Егор;

Мысин Артем;

Тарасов Илья;

Авдюхин Степан;

Кулавин Антон;

Шведов Иван;

Карушев Родион;

Концевой Матвей.

Отмечается, что следующий матч состоится 25 февраля.