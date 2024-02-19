Экс-главкома ВКС РФ Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Напомним, Сергей Суровикин освобожден от своей должности главкома с августа 2023 года.

Из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса» исключили Сергея Суровикина. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Кроме бывшего главкома ВКС РФ, исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Сергей Суровикин освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил с августа 2023 года.