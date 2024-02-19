Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-5°
Срд, 21
-3°
ЦБ USD 92.41 -0.14 20/02
ЦБ EUR 99.49 0.14 20/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
10 928
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
11 930
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
18 125
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
17 831
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Экс-главкома ВКС РФ Суровикина исключили из наблюдательного совета «Роскосмоса»
Напомним, Сергей Суровикин освобожден от своей должности главкома с августа 2023 года.

Из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса» исключили Сергея Суровикина. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе. Кроме бывшего главкома ВКС РФ, исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Сергей Суровикин освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил с августа 2023 года.