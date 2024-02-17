Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-7°
Вск, 18
Пнд, 19
-6°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
9 885
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
10 925
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 117
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
16 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Центральную Россию придет снежный циклон «Рикса»
На Москву надвигается антлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях.

На Москву надвигается атлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях, сообщает РЕН ТВ.

Снегопад начнется в столичном регионе к ночи 17 февраля и будет идти вперемешку с дождем. Температура поднимется до +1 градуса. При этом уже в понедельник ударят морозы.

По данным синоптиков, метеорологическая весна в Москве начнется не раньше 20-х чисел марта.