В Центральную Россию придет снежный циклон «Рикса»
На Москву надвигается антлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях.
На Москву надвигается атлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях, сообщает
Снегопад начнется в столичном регионе к ночи 17 февраля и будет идти вперемешку с дождем. Температура поднимется до +1 градуса. При этом уже в понедельник ударят морозы.
По данным синоптиков, метеорологическая весна в Москве начнется не раньше 20-х чисел марта.