В Центральную Россию придет снежный циклон «Рикса»

На Москву надвигается антлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях.

На Москву надвигается атлантический циклон «Рикса». Судя на погодной карте, он идет с северо-запада и уже отметится сильными осадками, в том числе в Карелии, Псковской и Новгородской областях, сообщает РЕН ТВ.

Снегопад начнется в столичном регионе к ночи 17 февраля и будет идти вперемешку с дождем. Температура поднимется до +1 градуса. При этом уже в понедельник ударят морозы.

По данным синоптиков, метеорологическая весна в Москве начнется не раньше 20-х чисел марта.