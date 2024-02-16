В Сасове задержали мужчину, потратившего с чужой карты 21 тысячу рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Сасове задержали мужчину, потратившего с чужой карты 21 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД,

В полицию обратился 53-летний житель Сасова и сообщил, что с принадлежащей ему банковской карты списали 21 181 рубль.

Выяснилось, что потерпевший потерял свою карту.

Оперативники узнали, что карту нашел 26-летний ранее судимый житель Сасова. Он наше ее на улице и начал оплачивать ей покупки, пока счет не был заблокирован.

Возбуждено уголовное дело.