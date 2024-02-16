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В Рязанской области первые дома в селах Кидусово и Бельское подключили к газу

Первые дома в селах Кидусово и Бельское Спасского района Рязанской области подключены к газовым сетям в рамках догазификации. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

В общей сложности в населенных пунктах проложено порядка 14 км внутрипоселковых газопроводов для газификации 275 домов. К настоящему времени с жителями Кидусово и Бельское заключено 102 договора на догазификацию, до границ 101 домовладения сети построены. Подключения ведутся по мере готовности домовладений.

Всего в Рязанской области принято свыше 8,9 тысяч заявок на догазификацию, 99% из них переведены в договоры, более 8,2 тысяч из них исполнены, жители почти 5 тысяч домовладений пользуются сетевым топливом.

«Догазификация Рязанской области продолжается. Мы достигли хороших показателей. Делаем всё возможное, чтобы и в самые отдалённые населённые пункты региона приходил газ. И в домах рязанцев было тепло и уютно в столь суровую зиму. Хочу напомнить про меры социальной поддержки: льготные категории граждан могут получить субсидию в 100 тысяч рублей. Эти средства можно направить на строительство газовых сетей внутри участка, покупку и установку газового оборудования», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.