В компании «Мармакс» рассказали о ходе строительства пяти новых жилых комплексов

Девелоперская компания «Мармакс» продолжает строительство пяти проектов: паркового квартала «Голландия», резиденции загородной жизни «Поляна», резиденции «Медный», городского квартала «Манхэттен», а также коттеджного поселка «Вилланд». Все работы ведутся с точным соблюдением указанных сроков.

В городском квартале «Манхэттен» в первом и втором корпусах работы по облицовке фасадов и остеклению завершены на 85%, готовность устройства кровли жилой части достигает 80%. Продолжаются штукатурные работы — их реализация составляет 54%, а также установка дверей кладовых помещений. Полностью завершен монтаж дымоходов.

В третьем корпусе выполнено устройство фундаментальной плиты жилого дома, продолжаются работы по устройству железобетонного каркаса подземной части здания.

В резиденции «Медный» на 96% завершено устройство монолитных конструкций первого этажа, сейчас продолжаются работы по организации строительной площадки. Устройство монолитных конструкций второго этажа достигает 12%.

В третьей очереди паркового квартала «Голландия» на 60% готова облицовка наружных стен секции А, остекление секций Б и В выполнено на 70%. Кирпичная кладка наружных стен и перегородок секции, А реализована на 70%, монтаж воздуховодов секции, А и Б — на 80%.

В коттеджном поселке «Вилланд» полностью завершены въездная группа и проведение газификации. Установка освещения в проекте выполнена на 30%, благоустройство парка — на 95%. Прогулочная зона поселка уже готова к эксплуатации.

«Несмотря на переменчивые погодные реалии этой зимы мы не сбавляем темпы строительства — на площадках ежедневно трудится большая и профессиональная команда. В каждом из наших проектов мы стараемся объединять красоту и функциональность, передовые концепции, а также высокий уровень сервиса», — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс».

В проектах заложены организация безбарьерной среды, продуманное озеленение, а также отклик к каждому из сценариев жизни — организация фитнес-клубов, игровых комнат, зоны коворкинга, магазинов и многого другого.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости в области. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.