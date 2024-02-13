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В Касимове загорелась квартира в двухэтажном доме
Местные жители сообщили, что есть пострадавшие.

В Касимове загорелась квартира в двухэтажном доме. Об этом сообщают очевидцы в группе «Типичный Касимов».

На размещенный кадрах видно, как из окна вылетают языки пламени.

«Пожар на Фабрике», — написал автор поста.

Отмечается, что движение на участке вблизи дома ограничено.

По данным МЧС, все случилось в жилом двухэтажном доме. Площадь возгорания — 10 квадратных метров.

На места работали четыре единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

Информация о пострадавших уточняется.