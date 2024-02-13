Шампиньоны с рязанской грибной фермы проверят на превышение агрохимикатов

Сотрудники Россельхознадзора проводили выездное обследование в рамках контроля безопасного обращения с пестицидами.

Шампиньоны с рязанской грибной фермы проверят на превышение агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Сотрудники ведомства проводили выездное обследование в рамках контроля безопасного обращения с пестицидами.

На ферме в деревне Рожок отобрали пробы грибов (шампиньонов) для проверки.

Образцы проб направили для исследования в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В случае превышения содержания запрещенных веществ в продукции, Управлением будут приняты соответствующие меры.