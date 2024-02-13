RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

Эстония пошла на такие меры из-за того, что Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

На пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

По данным канала, Эстония пошла на такие меры из-за того, что Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

Россиян также предупредили, что в случае закрытия погранпункта маршрут может удлиниться на несколько сот километров.