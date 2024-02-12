Во Франции призвали срочно прекратить помощь Зеленскому и начать переговоры
Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность.
Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!» — написал он.
По словам политика, Соединенные Штаты перестали выделять средства и просят ЕС взять на себя эту ответственность. В результате Брюссель объявил о передаче Киеву 50 миллиардов евро, а во Франции некоторые люди даже хотят создать так называемые сбережения для Украины.
«Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» — призвал Филиппо.