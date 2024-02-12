В Госдуме предложили упростить выход на пенсию для многодетных отцов

Депутат обратился в Минтруд с просьбой разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию, как многодетным матерям.

В Госдуме предложили упростить выход на пенсию для многодетных отцов. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она обратилась в Минтруд с просьбой разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию, как многодетным матерям.

«Призвала распространить нормы о досрочном назначении пенсии для многодетных отцов. В своем депутатском запросе напомнила, что сегодня в пенсионном законодательстве РФ для многодетных мужчин не предусмотрены льготы, аналогичные тем, которые предоставляют женщинам», — написала Останина.

Она также попросила главу Минтруда изучить возможность снижения требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента у многодетных женщин для досрочного назначения им страховой пенсии по старости. Сейчас по закону женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию на 3 года раньше пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года, с пятью — на 10 лет.