В ДТП в Ряжском районе пострадали три человека

Авария случилась 10 февраля в Ряжске возле дома № 69-А на улице Владимировка.

В ДТП в Ряжском районе пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась 10 февраля в Ряжске возле дома № 69-А на улице Владимировка. 57-летний водитель LADA Granta столкнулся с автомобилем ВАЗ-21154 под управлением 42-летней жительницы Ряжского района.

В результате пострадали водитель и 37-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21154, а также 54-летняя пассажирка LADA/ Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.