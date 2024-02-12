Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

В ДТП с микроавтобусом в Белгородской области погибли три человека. Об этом сообщило издание LIFE со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария произошла в понедельник, 12 февраля, в Корочанском районе, на 80 километре трассы «Белгород — М4 „Дон“» в районе села Анновка.

По предварительной информации девушка 1996 года рождения за рулем Hyundai Accent ехала со стороны города Короча в направлении Нового Оскола. Она не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом Volkswagen Crafter, которым управлял водитель 1981 года рождения.

Девушка-водитель легковушки и два ее пассажира — мужчина и женщина — погибли на месте. Третьего пассажира Hyundai, водителя и двух пассажиров автобуса доставили в больницу. В полиции уточнили, что в Volkswagen ехали водитель и шесть сотрудников предприятия.