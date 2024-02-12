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Сын бывшего вице-губернатора, сбивший насмерть ребенка, еще не уехал в колонию-поселение
По словам источника РЗН. инфо, ранее появившееся информация в других рязанских СМИ о том, что Филимонов будет просить УДО не подтвердилась.

Сын бывшего вице-губернатора Никита Филимонов, насмерть сбивший ребенка, еще не уехал в колонию-поселение. Об этом стало известно в понедельник, 12 февраля, в Октябрьском суде на заседании о компенсации морального вреда семье погибшего.

В суде мать погибшего мальчика и адвокат Филимонова говорили на повышенных тонах, обсуждая документы для суда. Мать мальчика попросила «не трепать нервы», потому что осужденный до сих пор не отправился отбывать наказание.

Также на заседании адвокат сообщил, что сам Филимонов не может запросить выписки из Госавтоинспекции об автомобилях, зарегистрированных на него, так как уезжает «не в столь отдаленные места».

По словам источника РЗН. инфо, ранее появившееся информация других рязанских СМИ о том, что Филимонов будет просить УДО не подтвердилась.

Напомним, Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора Рязанской области. В марте 2020 года он сбил десятилетнего мальчика в Дашково-Песочне, ребенок погиб. В конце 2022 года Никиту Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.