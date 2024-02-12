Рязанский адвокат попал под суд за использование печати с изображением госгерба

Изображение герма на печатях можно использовать только определенным организациям.

Рязанская прокуратура выявила адвоката, который в своей работе использовал именную печать с изображением государственного герба России, пишет пресс-служба ведомства.

В отношении адвоката возбудили дело по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение официального использования Государственного герба Российской Федерации). Суд уже привлек его к наказанию в виде штрафа. О его размере не сообщается.

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», использовать герб могут только организации, наделенные отдельными государственно-властными полномочиями и органы ЗАГС.