Новый президент Финляндии заявил об отсутствии политических отношений с Россией

Он не видит, чтобы в ближайшее время они наладились.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией. Об этом пишет Life .

По словам Стубба, Финляндия не контактирует с Россией по линии высшего руководства, однако странам приходится общаться по ряду практических вопросов, например, по дипломатии и границе.

«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время. Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою агрессию на территории Украины», — уточнил он.

Отметим, что новый президент Стубб заявил, что заявил, что «путь к миру» на территории Украины лежит через поле боя.