Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

Госавтоинспекторы напомнили, что 12 февраля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах ледяной дождь. На дорогах гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Госавтоинспекторы напомнили, что 12 февраля в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах ледяной дождь. На дорогах гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.

Ранее жителей Рязанской области предупредили о тумане.