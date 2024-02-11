Рязанцев предупредили о мокром снеге и ледяном дожде

Метеопредупреждение опубликовали в воскресенье, 11 февраля.

Рязанцев предупредили о мокром снеге и ледяном дожде. Метеопредупреждение в воскресенье, 11 февраля, опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца суток 11 февраля, ночью и днем 12 февраля на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, а также налипание мокрого снега.

На дорогах прогнозируют гололедицу, местами сильную.