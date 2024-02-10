В РАН призвали начать привлекать в страну мигрантов

Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова высказалась, что России следует привлекать в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции.

Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова высказалась, что России следует привлекать в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции. Об этом она заявила в интервью РБК .

По ее словам, сейчас для жителей стран СНГ, ищущих работу, Китай и европейские государства выглядят привлекательнее, чем Россия.

«Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — отметила она.

Она отметила, что России необходимо начать привлекать квалифицированных мигрантов, например с помощью повышенной зарплаты и полиса ДМС.

По мнению Храмовой, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен.