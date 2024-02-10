Мэрия Рязани: участие учреждений в сборе гумпомощи для военных на СВО — добровольное

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости!» опубликовал информацию, что в Рязани детсады обязали собирать гумпомощь для участников СВО. В управлении образования подчеркнули, что участие в акции является добровольным.

С 12 по 16 февраля в Рязани пройдет социально-патриотическая акция «Нашим», посвященная Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе мэрии. Дети и родители смогут принять добровольное участие в благотворительном марафоне по сбору гумпомощи для участников СВО, написать письма и поздравительные открытки военным и мобилизованным.

Также в рамках акции в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта пройдут праздничные концерты и тематические мастер-классы. Акция «Нашим» завершится 23 февраля праздничным концертом во Дворце молодежи.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовали дополнительно провести разъяснительную работу с родителями о добровольном участии в благотворительном марафоне по сбору гуманитарной помощи для участников СВО, подчеркнули в мэрии.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости!» опубликовал информацию, что в Рязани детсады обязали собирать гумпомощь для участников СВО. «В одном из учреждений родителям сообщили, что каждому из них необходимо купить «козинаки, орехи, а также батончики» на 3 тысячи рублей. В другом саду мамам и папам предложили собрать по 100 рублей и «приобрести необходимое для бойцов», — сообщается в посте.