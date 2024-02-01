В Сасове задержали мужчину, который взламывал и грабил дачи

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Сасове задержали мужчину, который взламывал и грабил дачи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 35-летней сасовец. Он рассказал, что из его дачного дома пропали два триммера и четыре батареи. Полицейские выяснили, что дом мужчины был взломан.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к краже причастен 28-летний безработный сасовец. Мужчину задержали. У него нашли и забрали похищенные триммеры, которые он собирался, но не успел продать. Батареи мужчина сдал в пункт приема, а деньги потратил на личные нужды.

Во время допроса выяснилось, что сасовец на днях совершил еще одну аналогичную кражу. Мужчина взломал дверной замок дома 83-летней жительницы Сасово и вынес из ее дома ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование.