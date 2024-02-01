В России станет необязательной вакцинация учителей и врачей от COVID-19

Такое решение приняли в Минздраве.

В России станет необязательной вакцинация учителей и врачей от COVID-19. Об этом сообщает газета « Коммерсантъ ».

По данным издания, Минздрав обновил требования к вакцинации россиян от COVID-19 — с 1 сентября она станет необязательной для врачей и учителей.

В Минздраве считают целесообразным перейти от массовой вакцинации к защите наиболее уязвимых категорий граждан. Среди них люди старше 18 лет, которые ранее не переболели COVID-19 и не прививались, а также россияне старше 60 лет. Также к группе риска относятся пациенты с хроническими заболеваниями и первичным или вторичными иммунодефицитами.

Отмечается, что повторная вакцинация должна проводится не менее чем через год после последней. Такие правила будут действовать до 1 марта 2030 года.