Госстройнадзор прокомментировал нехватку парковок у новостроек в Рязани

Руководитель госстройнадзора Рязанской области Елена Пырикова рассказала, почему у новостроек мало парковочных мест.

В четверг, 1 февраля, на прямом эфире ЦУРа руководитель госстройнадзора Рязанской области Елена Пырикова рассказала, почему у новостроек мало парковочных мест.

Елена Пырикова сообщила, что в Рязани парковочные места рассчитываются по нормативу 2008 года. Это 300 мест для машин на 1000 рязанцев.

«Это конечно же очень мало. Мы видим как увеличивается количество машин. Но норматив, к сожалению, остается пока на этом уровне», — отметила Пырикова.

Она также добавила, что в большинстве случаев в новостройках есть подземный паркинг. Необходимое наличие мест там проверяется ведомством.