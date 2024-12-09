ВОЗ: в Конго более 30 человек погибли от неизвестной болезни

Среди заболевших большую часть составляют дети, особенно в возрасте до пяти лет.

В Демократической Республике Конго более 30 человек погибли от неизвестной болезни. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«В период с 24 октября по 5 декабря 2024 года в зоне здравоохранения Панзи в провинции Кванго было зарегистрировано 406 случаев недиагностированного заболевания», — сказано в сообщении.

В организации отметили, что болезнь чаще всего сопровождается лихорадкой, головной болью, кашлем, насморком и болями в теле.

Среди заболевших большую часть составляют дети, особенно в возрасте до пяти лет.