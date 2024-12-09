В Рязанской области повысится тариф на электроэнергию с 1 июля 2025 года
Для электрических плит он вырастет на 56 копеек, для газовых — на 80 копеек.
Тарифы на электрическую энергию в Рязанской области увеличатся с 1 июля. Изменения произойдут в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссией, опубликованном в «Рязанских ведомостях».
С 1 июля 2025 года установят следующие тарифы:
- для населения с газовыми плитами — 7,13 руб./кВт.ч. (+80 копеек);
- для населения с электрическими плитами — 4,99 руб./кВт.ч. (+56 копеек).
С подробным изменением тарифов можно ознакомиться в документе по