В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на рязанской трассе

Отмечается, что авария случилась в субботу, 7 декабря, на 57-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на рязанской трассе. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в субботу, 7 декабря, на 57-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

По предварительной информации, 29-летняя рязанка на «Хавал» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком «Даф».

Девушка — водитель от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Проводится проверка.