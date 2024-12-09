В доме жителя Кадома нашли почти две тысячи пачек немаркированных сигарет
На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
В доме жителя Кадома нашли почти две тысячи пачек немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В доме 60-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 1900 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством. Стоимость изъятой партии оценивается в 245100 рублей.
На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Полицейские устанавливают происхождение нелегальной продукции.