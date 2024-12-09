Семье погибшего на СВО сапожковца вручили Орден Мужества

Руслан Яльцев отправился в зону спецоперации в ноябре 2023 года.

Семье погибшего на СВО сапожковца вручили Орден Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса».

35-летний Руслан Яльцев ушел в зону проведения спецоперации в ноябре 2023 года. После обучения в Воронеже его по распределению направили в Луганск. Мужчина погиб 25 февраля 2024 года.

«Мой муж выбрал путь быть патриотом Родины. Когда началась специальная военная операция, он работал на авиационном заводе в Дягилеве. И так как это завод военный, у него была бронь. Несмотря на это, он не мог оставаться в стороне и решился идти воевать ради Родины, семьи, стариков, детей, ради всех нас», — рассказала супруга бойца Елена Яльцева.