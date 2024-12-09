Путин высказался о регулировании интернета и использовании ИИ

По мнению президента в этом вопросе необходимо соблюдать баланс, чтобы не тормозить прогресс.

Владимир Путин высказался о регулировании интернета и использовании искусственного интеллекта. Его слова на встрече с главами парламентов стран ОДКБ приводит ТАСС.

«Мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, но с другой стороны, не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию», — сказал глава государства.

Он добавил, что использование ИИ требует правового урегулирования.