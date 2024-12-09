ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» поощрит добросовестных абонентов

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» объявляет о старте конкурса «Добросовестный абонент».

В конкурсе участвуют добросовестные потребители-физлица, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете абонента», которые своевременно оплачивают счета за газ и, у которых на 31 декабря 2024 года не будет задолженности. Рандомным способом будет выбрано 30 победителей, они получат приз в размере 1 тыс. рублей для оплаты газа, сумма будет зачислена на лицевой счет абонента.

Итоги конкурса подведут в феврале 2025 года.

«Проведение конкурса — один из способов сказать нашим добросовестным абонентам спасибо за их сознательный подход в оплате ресурса. А других потребителей, надеюсь, наш конкурс подстегнет к тому, чтобы стать более дисциплинированными и получить возможность выиграть приз в следующем году. Планируем, что проект „Добросовестный абонент“ станет доброй новогодней традицией», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.