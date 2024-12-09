На Украине создали контактную группы по завершению конфликта

Окончательный список участников пока не сформирован.

На Украине создали контактную группы по завершению конфликта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Сергея Никифорова.

Он рассказал, что Киев собирает своих главных европейских партнеров, которые способны вместе с Вашингтоном оказать максимальную помощь стране. В состав должны войти государства, имеющие дальнобойное оружие. Окончательный список участников пока не сформирован.

«Украина планирует провести эту встречу в декабре для координации, выработки общей позиции, гарантирования того, чтобы быть сильной при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя», — сказал Никифоров.