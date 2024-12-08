В Рязани здание «Бонтэ» на площади Свободы могут снести

После проверки прокуратура Советского района Рязани установила, что разрешение на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства горадминистрация не выдавала. Здание — самострой.

В Рязани здание кондитерской «Бонтэ» на площади Свободы могут снести. Об этом 7 декабря сообщили в группе «Коллегия адвокатов „Юрий Борисов и партнеры“» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, пекарня-кондитерская вместо 44,5 квадратных метров заняла 128,8 квадратных метров. По словам автора поста, после проверки прокуратура Советского района Рязани установила, что разрешение на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства горадминистрация не выдавала.

Отмечается, что здание — самострой. Пекарня-кондитерская расположена, по данным автора публикации, на нескольких участках, один из которых — муниципальный.

«В мае 2024 года прокуратурой Советского района главе администрации Рязани [Виталию] Артемову вынесено представление о сносе самовольной постройки, которое было проигнорировано и никаких мер принято не было! Данные действия можно квалифицировать не только в рамках ст. 17.7 КоАП, но и рассмотреть вопрос о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 285, 293 УК РФ», — отметили в посте.

Отмечается, что коллегия адвокатов «Юрий Борисов и партнеры» решит проблему.