Над российскими регионами за ночь сбили 46 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили 17 БПЛА над Белгородской областью, 12 — над Курской областью, шесть — над Воронежской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Астраханской областью.