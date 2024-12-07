В Госдуме рассказали, кто получит двойную пенсию в декабре

Те россияне, которым выплата обычно приходит в начале месяца, с 3 по 8 число, из-за январских праздников получат ее заранее, в декабре

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кто получит двойную пенсию в декабре. Об этом в субботу, 7 декабря, она сообщила «Ленте.ру».

Россияне, которые получают пенсию в начале каждого месяца, с 3 по 8 число, получат выплату за январь в декабре.

«То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь», — уточнила Бессараб.

По ее словам, тем, следующую выплату следует ожидать только в феврале.