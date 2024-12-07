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Убитого под Рязанью полицейского навечно зачислили в реестр сотрудников МВД
Напомним, трагедия произошла в декабре 2023 года в деревне Высокое в Рыбновском районе. В перестрелке погиб полицейский из Вологды. В августе 2024 года Александр Глебов, обвиняемый в убийстве, покончил с собой.

Старший лейтенант полиции Максим Розанов, которого застрелили в деревне Высокое в Рыбновском районе, зачислен навечно в реестр сотрудников органов внутренних дел. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Telegram-канале «УМВД России по Вологодской области».

Врио начальника вологодского УМВД Александр Дерягин встретился с семьей погибшего. Он передал родителям и вдове Максима Розанова выписку из приказа МВД «О зачислении в реестр сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

«Теперь имя Максима Витальевича Розанова, вологодского полицейского, отдавшего жизнь во имя правопорядка и награжденного посмертно орденом Мужества, навечно в памяти всех сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что навечно в реестр сотрудников органов внутренних дел зачисляют сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2023 года в деревне Высокое в Рыбновском районе. В перестрелке погиб полицейский из Вологды. В августе 2024 года Александр Глебов, обвиняемый в убийстве, покончил с собой.

Подробнее о случившемся можно прочитать в нашем сюжете.

Фото: Telegram-канал «УМВД России по Вологодской области»