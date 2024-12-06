Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-6°
Сбт, 07
-3°
Вск, 08
-3°
ЦБ USD 99.42 -3.96 07/12
ЦБ EUR 106.3 -3.48 07/12
Нал. USD 97.80 / 99.00 06/12 18:45
Нал. EUR 104.60 / 107.00 06/12 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
9 396
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
9 662
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
12 353
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
16 611
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США
Он уточнил, что Россия открыта для честного диалога с США, но пока неизвестно, воспользуется ли этим шансом избранный президент Дональд Трамп.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США. Об этом он сообщил в интервью kp.ru в пятницу, 6 декабря.

«Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация — большой вопрос», — сказал Рябков.

Он добавил, что «Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу». Такие принципы, по мнению Рябкова, не стыкуются с национальными интересами России.