Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу с США

Он уточнил, что Россия открыта для честного диалога с США, но пока неизвестно, воспользуется ли этим шансом избранный президент Дональд Трамп.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США. Об этом он сообщил в интервью kp.ru в пятницу, 6 декабря.

«Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация — большой вопрос», — сказал Рябков.

Он добавил, что «Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу». Такие принципы, по мнению Рябкова, не стыкуются с национальными интересами России.